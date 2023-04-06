شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود للدفاع عن عرين الأهلى فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني للأهلي على إعادة محمد الشناوي حارس الفريق للدفاع عن عرين المارد الأحمر في مباراة بيراميدز بعدما غاب عن لقاء المحلة الذي أٌقيم أمس في الدوري الممتاز بسبب رغبة الجهاز الفني في إراحة الحارس الدولي الذي شارك خلال الفترة الأخيرة في مباريات كثيرة وقوية مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول.

وعانى الشناوى من إجهاد واضح فتقرر إراحته أمام المحلة خاصة وأنه لم يُشارك في جميع التدريبات الجماعية التى سبقت مباراة الغزل وسيعود الشناوي للمشاركة مع الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل بإستاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حرص على التواصل مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، من أجل الاطمئنان على حالة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر عقب شكواه من شد في العضلة الخلفية وتم استبداله بين شوطي مباراة منتخب مصر ضد مالاوي فى تصفيات امم افريقيا وشارك بدلا منه محمد صبحي.

وطمأن الجهاز الطبي للمنتخب نظيره في الأهلي على أن حالة الشناوي مطمئنة ولا تدعو للقلق واستبداله في مباراة مالاوي للحفاظ عليه وخشية من تفاقم إصابته في الفترة الأخيرة.