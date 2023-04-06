رئيس نادي الرجاء المغربي: هذا أكثر لاعب نخشاه في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، أن مستوى الأهلي متراجع بشكل كبير عن المواسم الماضية.

وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية: " الأهلي ليس هو أهلي المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة في الجولة الأخيرة".

وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلي في البطولة القارية، والفريق الأفضل في المباراة سيتأهل"، وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".

وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهلي

هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ربع النهائي احد يرمي ٢١ و٢٢ أبريل الجاري بالقاهرة، على أن تكون مواجهة الإياب في المغرب أحد يومي ٢٨ أو ٢٩ من الشهر ذاته.

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