رئيس نادي الرجاء المغربي: هذا أكثر لاعب نخشاه في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، أن مستوى الأهلي متراجع بشكل كبير عن المواسم الماضية.
وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية: " الأهلي ليس هو أهلي المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة في الجولة الأخيرة".
وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلي في البطولة القارية، والفريق الأفضل في المباراة سيتأهل"، وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".
وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهليهو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".
ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ربع النهائي احد يرمي ٢١ و٢٢ أبريل الجاري بالقاهرة، على أن تكون مواجهة الإياب في المغرب أحد يومي ٢٨ أو ٢٩ من الشهر ذاته.
للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة