أول تعليق من الرجاء المغربي بعد وقوعه مع الأهلي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - علق عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، على وقوع فريقه في مواجهة الأهلي بالدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " مباراة الأهلي والرجاء بمثابة نهائي بين الفريقين خاصة مع التاريخ الكبير الذي يتمتع به الثنائي وأتوقع أنها ستكون المواجهة الأقوى في ربع النهائي".

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موعد مواجهة الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

وتابع: "الأهلي لديه تاريخ كبير في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، وفي

المقابل الرجاء تألق في دور المجموعات في الموسم الحالي وهو أقوى خط هجوم في البطولة، لذا أتوقع أن المباراة ستكون قوية للغاية".

وأتم: "لم أكن أتوقع مواجهة الأهلي ولكنها أقدار، والمواجهة ستقوي فعاليات البطولة، وأتوقع من سيتخطى تلك المباراة سيحقق لقب البطولة بنسبة كبيرة".

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