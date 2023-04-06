رئيس الرجاء المغربي.. الأهلي ليس بقوته السابقة والمواجهة نهائي مبكر

ياسر رشاد - القاهرة - قلل عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي، من قوة فريق الأهلي قبل مواجهته في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا رغم تأكيداته بأن المواجهة نهائي مبكر.

وقال البدراوي في تصريحات تليفزيونية: مباراة الأهلي والرجاء المغربي نهائي مبكر مشيرا إلى أن الأهلي بتاريخه خصوصًا في دوري أبطال إفريقيا، والرجاء العالمي تاريخه بالألقاب عربيًا ومحليًا وأفريقيا..

وأضاف، الأهلي ليس هو أهلي الموسم الماضي، حيث تأهل لربع النهائي بصعوبة كبيرة وفوزه على الهلال في أخر مقابلة، وتأهل كوصيف للمجموعة وهذا لا يقلل من شأنه كفريق قوي وعالمي، وأظن الأجدر هو من سيتأهل للدور المقبل.

وكشف البدراوي بأن اللقاء هو أقوى المواجهات في دور الثمانية ،معترفا بأن الأهلي لديه تاريخ كبير في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال إفريقيا، والرجاء أظهر القوة في دوري المجموعات بالموسم الحالي واحتل المركز الأول وأقوى خط هجوم ودفاع

في البطولة رغم أنها حسابات توضع جانبا لأن الجاهزية ستكون الكلمة الفاصلة وتحكم لصالح أحد الفريقين.

كما اعترف بأنه لم يتوقع مواجهة الأهلي وأظن من يتخطى هذه المباراة سيكون في نهائي إفريقيا.

وعن أبرز نجوم الأهلي، أشاد رئيس النادي بكهربا وعودته التألق، وخصوصًا هدفه في مرمى الهلال السوداني .

وأسفرت قرعة دور الـ 8 التي أقيمت أمس الأربعاء، عن مواجهة بين الأهلي والرجاء،وتقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 21 أو 22 على أن يكون الإياب في المغرب أحد أيام 28 أو 29 من شهر أبريل الجاري.