اتحاد الكرة يكشف حقيقة تهديد الأعضاء بالاستقالة حال قيد صفقات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد انتماءات داخل مجلس إدارة الجبلاية، ولا مجال للتفرقة بين ناد وآخر.

وقال علام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه غير صحيح ما تردد عن تهديد بعض أعضاء اتحاد الكرة بالاستقالة حال قيد صفقات الزمالك.

تابع أن الأمور لا تؤخذ بشكل شخصي والقرارات يتم تطبيقها على أي ناد، كاشفًا أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك عرض عليه جدولة ديون القلعة البيضاء قبل فترة الانتقالات الصيفية.

أكد علام، أن البعض ظن بعدم قيد لاعبي الزمالك أنها مسألة

شخصية لكن ذلك غير صحيح وقال: "كان يجب أن يتم سداد الرسوم في أخر يوم بالقيد، تم وضع اللاعبين على السيستم لكن الأموال لم تسدد، لجنة التظلمات قالت أنه سيتم القيد واتحاد الكرة احترم القرار وتم قيدهم".

وأكمل: "البعض تحدث بأن هناك أسباب شخصية وهذا غير صحيح تماما، كنا نطالب بأن تدفع الأموال نقدا لأن ما حدث هو أننا حصلنا على شيكات غير قابلة للصرف".