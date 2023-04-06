شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف سر عتاب كهربا للشحات وعبدالقادر.. وما فعله معلول بعد طلب الجمهور الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف مصطفى يحيى "الدكش" كواليس مباراة الأهلى و غزل المحلة و التى حقق فيها فريق الأهلي الفوز على المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء آمس الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

يأتى أبرز ما رصده برنامج" خش ع الدكش" احتفال محمد شريف بهدفه الثالث وذهابه الي دكة بدللء الأهلى والاحتفال مع كهربا، و ما فعله قفشة مع أحد الجماهير بعد مطالبته بقميصه الخاص.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.