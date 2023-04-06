الامارات | موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى فريق الأهلي المصري عقبة فريق غزل المحلة في الدوري المصري بثلاثية نظيفة ليغرد الفريق في صدارة البطولة خلال مشواره في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عامين لصالح عريمه التقليدي فريق الزمالك.

وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تربعه على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة، وظل فريق غزل المحلة في المركز السابع بترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

وينتظر فريق الأهلي مواجهة صعبة مقبلة بحثاً عن لقب جديد ستكون أمام فريق بيراميدز المصري في نهائي كأس مصر 2021-2022، ويلعب الأهلي مباراته أمام بيراميدز يوم 10 أبريل المقبل في ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي الكأس على حساب سموحة بعد الفوز بنتيجة 3-1، بينما تخطى بيراميدز عقبة الزمالك عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ومن جانب أخر أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة صعبة و"نهائي مبكر" سيجمع الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، وستقام مباراة الذهاب في 21 و22 أبريل في استاد القاهرة الدولي أولاً بينما سيقام الإياب في 28 و29 من الشهر نفسه في المغرب بملعب الرجاء.