وسائل إعلام: انهيار المفاوضات بين الزمالك وهيرليتش

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بتعثر المفاوضات بين نادي الزمالك والمدرب الألماني هايكو هيرليتش.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود، وذلك بعد الخسارة امام المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع الألماني هايكو هيرليتش قد توقفت، بسبب خلاف بشأن قيمة الشرط الجزائي المطلوب من المدرب صاحب الـ51 عامًا.

وأضاف المصدر ان الزمالك رفض قيمة الشرط الجزائي التي طلبها هيرليتش في العقد، فيما تمسك المدرب الألماني بها، ما تسبب في انهيار المفاوضات بين الطرفين تمامًا.

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع هيرليتش على قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.