تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا كبيرا على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ليقترب خطوة نحو تحقيق لقب الدوري المصري الغائب عن خزائن النادي منذ موسمين.

ويبحث الأهلي عن تحقيق لقب جديد عندما يخوض مواجهة صعبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2021 - 2022.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر على حساب سموحة بعد الفوز بنتيجة 3-1، بينما تخطى بيراميدز عقبة الزمالك عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم الإثنين المقبل، الموافق 10 أبريل 2023، على ستاد القاهرة في نهائي كأس مصر لموسم 2021- 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءا بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.