شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلى فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلى المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الاهلى بالدوري

ويلتقى الزمالك فى التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، مع فريق البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وأغلق فريق الكرة بالزمالك صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري بحثاً عن خوض جولة جديدة بالمسابقة، بعد أن خسر بنتيجة 3-2.