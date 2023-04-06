الرجاء المغربى: مواجهة الأهلى «نهائى مبكر».. والفريق الفائز سيحقق اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: مواجهة الأهلى «نهائى مبكر».. والفريق الفائز سيحقق اللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق عزيز البدراوى، رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى، على وقوع فريقه فى مواجهة الأهلى بالدور ربع النهائى فى دورى أبطال أفريقيا.
وقال البدراوى فى تصريحات تلفزيونية: "مباراة الأهلى والرجاء بمثابة نهائى بين الفريقين خاصة مع التاريخ الكبير الذى يتمتع به الثنائى وأتوقع بأنها ستكون المواجهة الأقوى فى ربع النهائي".
وتابع: "الأهلى لديه تاريخ كبير فى الأدوار الإقصائية بدورى الأبطال، وفى المقابل الرجاء تألق فى دور المجموعات فى الموسم الحالى وهو أقوى خط هجوم فى البطولة، لذا أتوقع أن المباراة ستكون قوية للغاية".
وأتم: "لم أكن أتوقع مواجهة الأهلى ولكنها أقدار، ووالمواجهة ستقوى فعاليات البطولة، وأتوقع من سيتخطى تلك المباراة سيحقق لقب البطولة بنسبة كبيرة".