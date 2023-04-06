شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: مواجهة الأهلى «نهائى مبكر».. والفريق الفائز سيحقق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عزيز البدراوى، رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى، على وقوع فريقه فى مواجهة الأهلى بالدور ربع النهائى فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال البدراوى فى تصريحات تلفزيونية: "مباراة الأهلى والرجاء بمثابة نهائى بين الفريقين خاصة مع التاريخ الكبير الذى يتمتع به الثنائى وأتوقع بأنها ستكون المواجهة الأقوى فى ربع النهائي".

وتابع: "الأهلى لديه تاريخ كبير فى الأدوار الإقصائية بدورى الأبطال، وفى المقابل الرجاء تألق فى دور المجموعات فى الموسم الحالى وهو أقوى خط هجوم فى البطولة، لذا أتوقع أن المباراة ستكون قوية للغاية".

وأتم: "لم أكن أتوقع مواجهة الأهلى ولكنها أقدار، ووالمواجهة ستقوى فعاليات البطولة، وأتوقع من سيتخطى تلك المباراة سيحقق لقب البطولة بنسبة كبيرة".