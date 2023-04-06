شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مصرى يقود الزمالك بعد عدم الاتفاق مع هيرليتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على جهاز مصرى يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يأتى ذلك بعد فشل الاتفاق مع الألمانى هايكو هيرليتش للخلاف على بعض بنود التعاقد ويأتى على رأسها الشرط الجزائى الذى رفض الألمانى التنازل عنه.

ويتكون الجهاز المصرى من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان ومحمد عبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما بالأمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.