شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرجاء المغربى: الأهلى ليس نفس فريق المواسم الماضية.. وهذا أكثر لاعب نخشاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عزيز البدراوى، رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى، أن مستوى الأهلى متراجع عن المواسم الماضية.

وقال البدراوى فى تصريحات تلفزيونية: " الأهلى ليس هو أهلى المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة فى الجولة الأخيرة".

وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلى فى البطولة القارية، والفريق الأفضل فى المباراة سيتأهل".

وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلى، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".

وأتم: "أكثر لاعب نخشاه فى الأهلى هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت فى الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".