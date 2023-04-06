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رئيس الرجاء المغربى: الأهلى ليس نفس فريق المواسم الماضية.. وهذا أكثر لاعب نخشاه

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القاهرة - سامية سيد - يرى عزيز البدراوى، رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى، أن مستوى الأهلى متراجع عن المواسم الماضية.

وقال البدراوى فى تصريحات تلفزيونية: " الأهلى ليس هو أهلى المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة فى الجولة الأخيرة".

وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلى فى البطولة القارية، والفريق الأفضل فى المباراة سيتأهل".

وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلى، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".

وأتم: "أكثر لاعب نخشاه فى الأهلى هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت فى الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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