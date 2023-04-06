رئيس الرجاء المغربى: الأهلى ليس نفس فريق المواسم الماضية.. وهذا أكثر لاعب نخشاه

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرجاء المغربى: الأهلى ليس نفس فريق المواسم الماضية.. وهذا أكثر لاعب نخشاه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى عزيز البدراوى، رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى، أن مستوى الأهلى متراجع عن المواسم الماضية.
وقال البدراوى فى تصريحات تلفزيونية: " الأهلى ليس هو أهلى المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة فى الجولة الأخيرة".
وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلى فى البطولة القارية، والفريق الأفضل فى المباراة سيتأهل".
وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلى، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".
وأتم: "أكثر لاعب نخشاه فى الأهلى هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت فى الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى".