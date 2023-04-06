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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: غعودة الزمالك لتدريباته غدا استعدادا لمباراة البنك الأهلي وتوقيع عقوبات على اللاعبين المقصرين بعد هزيمة المصري.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غداً الخميس استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز. وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما بالأمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 35/28 على صعيد ثالث جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 . فيما تقام الجولة الرابعة غدا الخميس بمواجهات بين كلا من ، سموحة مع طلائع الجيش و البنك الأهلى مع الأهلى و سبورتنج مع الزمالك ، فيما تختتم المسابقة بلقاءات بين ، سموحة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع البنك الأهلى و الزمالك مع الأهلى الجمعة .

تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن أبرز الملفات المقرر مناقشتها فى اجتماع المجلس المقرر عقده فى العاشرة مساء اليوم، والتى يأتى على رأسها طرح فرض عقوبات مالية على اللاعبين المقصرين داخل الفريق الأبيض. أكد وهدان خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن المجلس سيناقش ملف تراجع نتائج فريق كرة القدم خصوصاً بعد الخسارة أمس الثلاثاء أمام المصرى البورسعيدى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى. مجلس الزمالك يجتمع للإعلان عن تشكيل جهاز هيرليتش يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة اليوم للإعلان عن تشكيل الجهاز الفنى الكامل للفريق بقيادة الألمانى هايكو هيرليتش، الذى وصل القاهرة لتوقيع عقد توليه القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل بالتراضى، وذلك بعدما وصل إلى القاهرة أمس. ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد بين الزمالك والمدير الفنى الألمانى لمدة أربعة أشهر، على أن يتم التجديد لمدة موسم تلقائًيا بموافقة الطرفين، وسيضع الزمالك فى العقد بندًا يمنح النادى أحقية فسخ التعاقد بعد انتهاء الأربعة أشهر المتبقية فى الموسم الحالى، حال عدم تحقيق المدرب الأهداف المطلوبة وأبرزها البطولة العربية التى سيشارك فيها الفريق الأبيض.