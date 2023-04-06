شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: نستعد بقوة لنهائى الكأس ..ولن نفكر فى الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن ناديه حقق فوزًا مهمًّا على غزل المحلة اليوم، خصوصًا أنها مباراة تتوسط مباراتين غاية فى الأهمية، حيث جاءت بعد مباراة الهلال فى دورى أبطال إفريقيا وقبل مواجهة بيراميدز المقبلة فى نهائى كأس مصر.

وأضاف: «كولر حذر اللاعبين من قوة غزل المحلة اليوم ونتائجه الجيدة فى الفترة الماضية».

واستكمل قمصان: «اللاعبون ظهروا فى حالة تركيز جيدة واستحقوا الفوز وحصد الثلاث نقاط».

وعن مواجهة بيراميدز قال قمصان: «نستعد بقوة لهذه المباراة ولدينا تركيز وثقة من أجل الفوز بكأس مصر وإهدائه لجماهير الأهلى الداعمة لنا طوال الوقت».

وعن دور الجماهير قال: «جمهور الأهلى العظيم كان له دور كبير فى الفوز على الهلال السودانى، وكذلك فى تقديم دوافع كبيرة وجديدة لنا جميعًا كجهاز ولاعبين ونتمنى استمرار هذا الدعم».

وعن مواجهة الرجاء المغربى فى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا أكد سامى قمصان أن كل الفرق المتأهلة فى دورى الأبطال قوية، والاستعداد للرجاء سوف يبدأ فى التوقيت المناسب، لكن الآن تركيزنا فى مباراة بيراميدز المقبلة فى نهائى كأس مصر.