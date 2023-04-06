شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى: جمهور الأهلى رقم واحد.. ولن نفرط فى لقب الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على لطفى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أهمية الفوز الذى تحقق على غزل المحلة اليوم، مشددًا على أنها مباراة بثلاث نقاط مهمة وتقرب الأهلى خطوة جديدة نحو لقب الدوري.

وعن مشاركته اليوم قال على لطفي: «كل اللاعبين جاهزون فى أى وقت والجميع يعمل بروح الفريق الواحد».

واستكمل: «محمد الشناوى وكل حراس المرمى بالفريق يدعمون من يشارك لأنه يلعب باسم الأهلى وهذا يحدث دائمًا.. وأشكرهم على الدعم قبل لقاء اليوم».

وعن الدعم الجماهيرى للاعبين قال على لطفي: «جمهور الأهلى هو اللاعب رقم واحد ونتمنى استمرار الجمهور بنفس الحضور والتواجد كما شهدنا فى مباراة الهلال.. وأشكر جماهير الأهلى على المؤازرة الدائمة وهذا ما عهدناه منهم».

وعن مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر قال على لطفي: «لدينا إصرار كبير على الفوز بكأس مصر وإهدائه لجماهير الأهلى ونتمنى التوفيق وتقديم أفضل ما لدينا».