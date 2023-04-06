ناصر عباس: بدون تقنية ال VAR البنا ينجح فى لقاء الأهلى والمحلة

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والمحلة

المسابقة: الجولة 23 من بطولة الدورى المصرى

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود البنا

المساعد الأول: محمد فاروق

المساعد الثانى: حسن رمضان

الحكم الرابع: إبراهيم محمد

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح الحكم محمود البنا مع طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالي:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 22 سقوط مهاجم المحلة داخل صندوق الأهلى، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح لعدم وجود مخالفة نتيجة لعب رامى ربيعة الكرة من أمام مهاجم المحلة.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 56 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى على مدافع المحلة ويؤكد على قرار الحكم المساعد الأول حسن رمضان والقرار صحيح نتيجة وضع اليد الغير طبيعى للاعب المحلة والتى كانت مكبرة للجسم بصورة غير طبيعية.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من ايهاب سمير وأحمد الندرى من المحلة نتيجة اللعب بتهور والقرار صحيح

اللياقة البدنية: تفوق وتميز فى استغلال عناصر اللياقة البدنية وقراءة جيدة لطرق وأساليب اللعب.

الحكام المساعدون: تعاون مع الحكم بشكل جيد باستثناء الدقيقة 63 وراية على تسلل غير صحيح من المساعد الثانى.

الحكم الرابع: تعاون مع الحكم طبقا للقانون.