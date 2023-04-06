شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لم يتم الاتفاق مع الألمانى هيرليتش لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور أنه لم يتم الاتفاق مع الألمانى هايكو هيرليتش الذى وصل إلى القاهرة الثلاثاء الماضى لتدريب الفريق الأبيض.

أضاف الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة الزمالك:" الراجل غير رأيه وطلب شرط جزائى وكان واضع شرط تعجيزى فى العقد واشترط يأتى إلى مصر عشان يتطلع على الأجواء ولكن الأمور لم تحسم فى النهاية".

تابع الغندور:" كان الاتفاق انه يوقع على عقد مدته سنة و4 شهور،وكان فيه رغبة من الزمالك انه يمشى من غير شرط جزائى حال عدم تحقيق الأهداف ولكنه غير رأيه بعد تواصل بعض الأشخاص معه".

اختتم الغندور: الجهاز الفنى المصرى الجديد سيقود الزمالك فى الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب عالمى والجهاز مكون من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى عالمى ومحمد عبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة".