شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة فى ثالث جولات مجمعة حسم محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 33/22 على صعيد ثالث جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023.

فيما تقام الجولة الرابعة غدا الخميس بمواجهات بين كلا من، سموحة مع طلائع الجيش والبنك الأهلى مع الأهلى وسبورتنج مع الزمالك، فيما تختتم المسابقة بلقاءات بين، سموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع الأهلى الجمعة.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.