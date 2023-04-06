شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار زوران مانولوفيتش، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق النهائية استعدادا لملاقاة فيوتشر في إطار مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم الخميس باستاد الإسكندرية.

وشملت القائمة في حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحى سليمان.

فى خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود علاء وخالد صبحى وصبرى رحيل ومصطفى إبراهيم ومحمد صالح.

وفي خط الوسط: مورو ساليفو وإبراهيم حسن وناصر ناصر وعبد الغنى محمد ومحمود عبدالعزيز وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور ومحمد محمود ومحمد فارس.

وفي الهجوم: مابولولو واوستن اموتو وأحمد عيد.