شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية نظيفة ووقوع الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة