شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية نظيفة ووقوع الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.
حصل علي معلول لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد غزل المحلة والتي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة نارية أمام الرجاء بطل المغرب في دور ربع نهائي المسابقة القارية للنسخة الحالية 2022-2023.
ويعتبر النادى الأهلى صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات متفوقا على مواطنه الزمالك ومازيمبي أصحاب الوصافة بخمس بطولات لكل منهما.
أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا 2023 عن مواجهة الأهلى مع الرجاء المغربى في تكرار لسيناريو الموسم الماضى عندما التقى الفريقان في دور الثمانية، حيث يخوض الأهلى تحدى جديد مع العملاق البيضاوى للموسم الثانى على التوالي، بعدما نجح في عبور النسور في الموسم الماضى.
ومن المقرر ان تقام مباراة ذهاب ربع النهائي في القاهرة، والعودة في المغرب، وفي حالة تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.
مواجهة جديدة تجمع الأهلى ضد الرجاء المغربى في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا 2023، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة جديدة بين الفريقين في ربع النهائي في تكرار لسيناريو الموسم الماضى عندما التقى الفريقان في دور الثمانية، حيث يخوض الأهلى تحديا جديدا مع العملاق البيضاوى للموسم الثانى على التوالى.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة أحد يومي 21 و22 أبريل، والعودة في المغرب أحد يومي 28 و29 أبريل الجاري، وفي حالة تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.