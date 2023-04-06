شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: ثلاثية المحلة مهمة.. وسنظهر بشكل مختلف فى الأدوار الإقصائية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علي معلول، لاعب الأهلي، أن فوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 23 من عمر الدوري المصري مهم، لاسيما أنه يأتى عقب الفوز في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وقبل خوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

وقال معلول خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز على المحلة يعد في غاية الأهمية بعدما جاء عقب الفوز في مباراة الهلال وحصد نقاط المباراة من أجل توسيع الفارق لصالحنا في صدارة الدوري، ولعبنا بشكل مميز".

وشدد معلول على أن أرقامه الفردية مع الأهلي لن يستطيع تحقيقها إلا بالأرقام الجماعية مع الفريق، والأهلي ساعده في تقديم مستوى مميز وأن يكون أكثر لاعب أجنبي لعب بقميص الأحمر".

وأوضح: "شرف لي أن أكون جزءا ولو بسيط في تاريخ الأهلي، والأرقام الفردية لن يكون لها قيمة إلا بالألقاب والبطولات، والأهلي بالكامل ظهر بشكل مميز أمام غزل المحلة".

وعن وقوع فريقه في مواجهة مع الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال: "نرحب بأي فريق في بطولة أفريقيا، والرجاء فريق كبير ولديه تاريخ عريق، ولكن الأهلي سيظهر بشكل جديد في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الأهلي سيبدأ الاستعداد لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز والأجواء ممتازة داخل الفريق، وتركيزهم على حصد اللقب".