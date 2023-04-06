شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادى الأهلى صفحة مباراة غزل المحلة في بطولة الدورى، وبدأ التفكير في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها العاشر من ابريل الجارى على استاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الأهلى القادمة مع بيراميدز

يلتقى فريق الأهلي فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، مع بيراميدز على استاد القاهرة الدولي، في إطار نهائى كأس مصر لكرة القدم.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتشهد مباراة الأهلي و بيراميدز بنهائي كأس مصر المحدد لها يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي إقامتها بحكام مصريين لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت .

تقرر إقامة نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي، بحكام مصريين بسبب تأخر الفريقين في طلب حكام أجانب ، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادي الأهلي بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالي تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصري.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.