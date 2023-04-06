شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مثيرة بين سيتى كلوب واليوم السابع فى دور الـ16 بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق سيتى كلوب موعدا لمواجهة الخليج 365 ضمن منافسات دور الـ 16 بدورة المتحدة الرمضانية، بعد فوز سيتى كلوب على راديو النيل بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التي جمعتهما الأربعاء بملاعب مركز شباب الجزيرة.

وكان الخليج 365 قد حقق الفوز على pod بنتيجة 0/2 في اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، أحرز هدفى الخليج 365 إسلام مسعود من فاول سدده بقوة فى المرمى، وحازم عبد الصمد الهدف الثانى بعد فاصل من المهارات مع المنافسين.

وقدم الخليج 365 مستوى رائعا وسيطر على زمام المباراة، وتألق لاعبوه حازم عبد الصمد وعمر أنور وإسلام مسعود ومحمد مصطفى، ومصطفى كريسبو، وظهر أدهم البدراوى حارس المرمى بشكل مميز، ودافع عن شباكه بقوة.

فريق الخليج 365 يضم أدهم البدراوي ومحمد رشاد ومصطفى كريسبو وإسلام مسعود ومحمد عراقي وعمر أنور ومحمد عادل، ومحمد مصطفى وحازم عبد الصمد، ووليد ماهر، والمدير الفنى عمر الأيوبى.