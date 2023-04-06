شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب يفوز على راديو النيل 0/2 فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيتى كلوب الفوز على راديو النيل بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التي جمعتهما فى دورة المتحدة الرمضانية المقامة بملاعب مركز شباب الجزيرة.

جاءت المباراة مثيرة في أحداثها من الفريقين، ولكن سيتى كلوب حسم المواجهة لصالحه باستغلال الفرصة التهديفية التي أتيحت للاعبيه.

في نفس الوقت، شهد اليوم الرابع في دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم الظهور الأول لفريق الخليج 365، وفوزه على pod بنتيجة 0/2، فى دور 32 والصعود للدور الـ16 بمنافسات البطولة والتى تقام بنظام خروج المغلوب.

وقدم الخليج 365 مستوى رائعا وسيطر على زمام المباراة، وتألق لاعبوه حازم عبد الصمد وعمر أنور وإسلام مسعود ومحمد مصطفى، ومصطفى كريسبو، وظهر أدهم البدراوى حارس المرمى بشكل مميز، ودافع عن شباكه بقوة.

أحرز هدفى الخليج 365 إسلام مسعود من فاول سدده بقوة فى المرمى، وحازم عبد الصمد الهدف الثانى بعد فاصل من المهارات مع المنافسين.

فريق الخليج 365 يضم أدهم البدراوي ومحمد رشاد ومصطفى كريسبو وإسلام مسعود ومحمد عراقي وعمر أنور ومحمد عادل، ومحمد مصطفى وحازم عبد الصمد، ووليد ماهر، والمدير الفنى عمر الأيوبى.