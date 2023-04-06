إلتشي الإسباني يقترب من ضم عبدالله شعراوي لاعب فالديراس

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب عبدالله شعراوي، لاعب فريق فالديراس من الانتقال إلى أحد أندية دوري الدرجة الأولى الاسباني "الليجا"، وذلك خلال فترة موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2023.

ويلعب "شعراوي" حالياً بقميص فريق تريفال فالديراس، المنتمي للدوري الإسباني الدرجة الثالثة، ويحتل المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة السابعة بالمسابقة المحلية هناك.

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وبات لاعب الأهلي السابق، وتريفال الحالي، من الانضمام إلى صفوف فريق إلتشي، أحد فرق الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ولكنه يعيش فترة سيئة حالياً، ويحتل المركز العشرون والأخير بجدول مسابقة الليجا.

ويحاول النادي المتعثر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، خلال ميركاتو صيف 2023، وأصبح مهتماً بالتعاقد مع صاحب الـ19 عاماً، بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع فريقه تريفال فالديراس على مدار الموسم الحالي.

وخاض "شعراوي" تجربة الاحتراف الخارجي في إسبانيا، وهو في سن ١٧ سنة، ولعب أول موسم مع فريق ليجانيس الإسباني، ثم انتقل

هذا الموسم إلى فريق تريفال فالديراس، ويشارك بصفة اساسية بقميص النادي ضمن منافسات دوري الدرجه الأولى للناشئين.

يذكر ان اللاعب عبدالله شعراوي - مواليد ٢٠٠٤، بدأ ممارسة كرة القدم بين جدران النادي الأهلي، وهو في سن التاسعة من عمره، وانضم للفريق الأحمر حتى سن ١٧ سنه، ثم تم تصعيده لفريق ٢٠٠٣ في آخر موسم، قبل ان يخوض التدريبات لمدة أربع أشهر مع فريق ٢٠٠١.

وتجدر الاشارة، إلى ان اللاعب قد تم استدعاءه، للإنضمام بمنتخب مصر تحت ١٩ سنه، خلال مناسبتين، وظهر بمستوى مميز بقميص الفراعنة، وقدم أداء أثنى عليه الجميع.

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