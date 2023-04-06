كولر: حققنا فوزًا كبيرًا على المحلة وسعيد بأداء اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين نجحوا في الظهور بشكل مميز أمام غزل المحلة وحققوا فوزًا كبيرًا، رغم الأجواء التي تحدث بعد فوز كبير مثل الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص وكان يمكن أن يفوز بنتيجة أكبر، وأنه سعيد بالأداء والنتيجة والخروج من المباراة بدون إصابات، ليتمكن من مواصلة المشوار في المباريات المقبلة.

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وأوضح: «علي معلول لاعب مميز ويشبه الآلات المميزة ذات الطراز القديم التي تعمل بكفاءة دائمًا وتقدم نفس الجودة، ومشاركته لا غنى عنها، وأمامه الكثير من الوقت للحصول على الاستشفاء اللازم قبل المباراة القادمة».

وأضاف أن الجهاز الفني سوف يشاهد المباريات الماضية ويعيد تقييم الأمور استعدادًا لنهائي الكأس أمام بيراميدز، وسوف يكون هناك تركيز شديد، وأنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين قبل هذه المواجهة.

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قال كولر: «الرجاء قوي ويملك جمهورًا متحمسًا، وسوف نستعد للمباراة جيدًا في وقتها.. وبشكل عام الأمور تتحسن كثيرًا مع كل مباراة.. هجومنا قوي ونخلق فرصًا عديدة وهذا هو المهم».

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