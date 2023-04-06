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الزمالك يرفض شروط المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش

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ياسر رشاد - القاهرة - رفضت إدارة نادي الزمالك الشروط التي وضعها المدرب الألماني هايكو هيرليتش من أجل موافقته على تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

 

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وتبحث إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية علن مدير فني جديد لتولي المهمة بعد قرار رحيل البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

 

وكشف مصدر في تصريحات خاصة للوفد عن الشرط الذي وضعه هيرليتش

مقابل الموافقة على قيادة الزمالك، حيث طلب المدرب الألماني وضع بند الشرط الجزائي سنه وأربع شهور.

 

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك رفضت طلب المدرب الألماني، وهو ما قد يعيق المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة القادمة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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