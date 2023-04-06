علي معلول أفضل لاعب في مباراة الأهلي وغزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم الدولي التونسي علي معلول على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد سجلها علي معلول ومحمد شريف ومصطفى العش "لاعب غزل المحلة" عن طريق الخطأ في مرماه.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتسبب علي معلول في الهدف الأول ونجح في تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء للفريق الأحمر ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود كهربا.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 47 ليحافظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن فريق فيوتشر، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة