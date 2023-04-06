موعد مواجهة الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهته الأفريقية الأولى بربع نهائي دوري ابطال أفريقيا على ملعبه بالقاهرة، فيما تأتي المواجهة الثانية خارج أرضه وفقا للوائح الاتحاد القاري للعبة.

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وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي البطولة بعد عبوره مرحلة المجموعات محتلا وصافة ترتيب المجموعة الثانية حلفا لصن داونز صاحب الصدارة.

وعند القرعة تحددت مواجهاته مع متصدري المجموعات الاخرى بخلاف صن داونز الجنوب أفريقي كالتالي : الوداد المغربي، الرجاء المغربي والترجي الرياضي التونسي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ربع النهائي احد يرمي ٢١ و٢٢

أبريل الجاري بالقاهرة، على أن تكون مواجهة الاياب بالمغرب احد يومي ٢٨ او ٢٩ من الشهر ذاته.

الفوز على المحلة..

وخاض الأهلي مواجهته في إطار منافسات الجولة ٢٣ للدوري الممتاز أمام غزل المحلة اليوم ، وانتهى اللقاء بتفوقه بثلاثية من دون رد ليعزز الأحمر تصدره فيه لترتيب المسابقة برصيد ٤٧ نقطة فيما يأتي فريق المحلة سابعا برصيد 30 نقطة.

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