الأهلي يتخطى عقبة غزل المحلة بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بثلاثية من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم مصطفى العش، لاعب غزل المحلة، بالهدف الأول للأهلي عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 42 من الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة تمكن علي معلول من تسجيل الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، قبل أن يوقع اللاعب محمد شريف على الهدف الثالث في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمود كهربا.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 47 ليحافظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن فريق فيوتشر، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

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