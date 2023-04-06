ريال مدريد يضرب برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

تقدم الريال بالهدف الأول في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول عن طريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تمريرة رائعة من نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

بينما عاد بنزيما وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 3-0 ويصعب الملكي مهمة البارسا في المباراة.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة تمكن بنزيما من

اقتناص الهدف الرابع للملكي ليسجل الهدف الشخصي الثالث له في المباراة والرابع للفريق الملكي ويحسم الأبيض بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي الكأس.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، إدواردو كامافينجا.

الوسط:فالفيردي، توني كروس، مودريتش.

الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

بينما بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: كوندي_ أراخو_ ماركوس ألونسو_ جوردي ألبا.

الوسط: جافي_ بوسكيتس_ دي يونج.

الهجوم: أنسو فاتي_ ليفاندوفسكي_ فيران توريس.