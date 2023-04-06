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ريال مدريد وبرشلونة.. بنزيما يسجل الرابع ويحسم التأهل للملكي

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ياسر رشاد - القاهرة -  تقدم بالهدف الرابع على في المباراة المقامة على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

 

 جاء هدف بنزيما في الدقيقة 80 من عمر المباراة ليسجل الهدف الشخصي الثالث له في المباراة والرابع للفريق الملكي ويحسم الأبيض بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي الكأس.

 

 وكان الريال قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول عن طريق النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور.

 

 جاء الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق النجم الفرنسي، كريم بنزيما، بعد تمريرة رائعة من نجم خط الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش.

 

 بينما عاد بنزيما وسجل الهدف الثالث

في الدقيقة 58 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 3-0 ويصعب الملكي مهمة البارسا في المباراة.

 

 بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

 حارس المرمى: تيبو كورتوا.

 الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، إدواردو كامافينجا.

 الوسط:فالفيردي، توني كروس، مودريتش.

 الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

 

 بينما بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي:

 حارس المرمى: شتيجن.

 خط الدفاع: كوندي _ أراخو _ ماركوس ألونسو _ جوردي ألبا.

 الوسط: جافي _ بوسكيتس _ دي يونج.

 الهجوم: أنسو فاتي _ ليفاندوفسكي _ فيران توريس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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