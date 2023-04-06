مانشستر يونايتد يثأر من برنتفورد بهدف راشفورد ونيوكاسل ويهزم وست هام بخماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - ثأر مانشستر يونايتد من ضيفه نادي برنتفورد وفاز عليه 1-0 الأربعاء، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

ويدين "الشياطين الحمر" بهذا الفوز إلى لعبة مشتركة جميلة، بعدما حوّل البرازيلي أنتوني كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، مرّرها النمساوي مارسيل سابيتزر برأسه إلى راشفورد أمام المرمى، فحوّلها الأخير قوية في سقف الشباك (28).

وهذا الفوز هو الأول ليونايتد في الدوري المحلّي منذ منتصف شباط/فبراير، إذ تأثر بخوضه غمار مسابقات محلية وقارية عدة.

وبلغ يونايتد ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، نصف نهائي الكأس المحلية ورفع كأس الرابطة في شباط/فبراير منهياً فترة من ست سنوات لم يتوّج بها بأي لقب.

وبفوزه على برنتفورد الذي كان تفوّق عليه بنتيجة مذلّة ذهاباً برباعية نظيفة، استعاد مانشستر يونايتد المركز الرابع مع 53 نقطة، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث الذي فاز على وست هام تزامناً 5-1.

وفي مباراة أخرى، حقق نيوكاسل يونايتد فوزاً عريضاً على حساب مستضيفه وست هام يونايتد 5-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

وسجل للماكبايس؛ كاليوم ويلسون ثنائية 6، 46، البرازيلي جولينتون 13، 90 والبديل السويدي أليكسندر إيساك 82.

فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد الفرنسي كورت زوما 40.

وصار رصيد نيوكاسل 53 نقطة في المركز الثالث متقدماً على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

أما رصيد وست هام فتوقف عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر.

(فرانس برس + بي إن سبورت)