الامارات | فوز «الحبتور» و«الذئاب» في افتتاح «كأس الماسترز للبولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق «الحبتور إيه إم» فوزاً صعباً على منافسه فريق «بن دري لامار» في افتتاح بطولة كأس الماسترز للبولو، وبفارق نصف جول «فارق الهانديكاب»، وبنتيجة سبعة ونصف هدف مقابل سبعة أهداف، كما حقق فريق «ذئاب مهرة» فوزاً مماثلاً على فريق «مونت هيسكث»، وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف هدف.

وكان الفريقان الفائزان أنهيا الشوط الثاني بتقدمهما، وبنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، إلا أن فارق الأهداف الثلاثة لم يشفع لأي منهما، وكاد هذا التقدم يكلفهما غالياً في الشوط الثالث بسبب الاسترخاء الذي انتاب اللاعبين والأداء الذي ظهر به الفريقان.