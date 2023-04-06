الامارات | زايد الحمادي: زيارة المساجد والأجواء العائلية أجمل لحظاتي في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف حارس مرمى فريق البطائح زايد الحمادي، تصديه لركلتي جزاء في مباراة فريقه الأخيرة أمام عجمان ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، وقيادة البطائح للتعادل الإيجابي 1-1 وحصد نقطة ثمينة؛ بأنه «مجرد توفيق»، إضافة إلى الطريقة التي تدرب عليها من قبل مدرس حراس مرمى البطائح، وهي أهمية تحليل جميع اللاعبين الذين يمكن أن يهددوا حراسة المرمى، خصوصاً المهاجمين، وطريقة الأهداف التي يقومون بتسجيلها، مؤكداً أن طموحه ارتداء قميص المنتخب الوطني لكنه لن يستعجل هذا الأمر، وإنما يسير نحوه خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن زيارة المساجد والأجواء العائلية ولمة الأسرة في هذا الشهر الكريم مع الوالد والوالدة تعد من أجمل وأحب الأمور بالنسبة إليه في شهر رمضان.

وقال زايد أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «رمضان شهر خير وبركة، وكلاعبين في البطائح فإننا نعمل لتعزيز علاقاتنا مع بعضنا بعضاً من أجل تقديم كل ما عندنا للفريق».

• ما هي الطقوس التي تمارسها عادةً في رمضان؟

أجواء رمضان بشكل عام أجواء أخوية وعائلية، فيها طيبة ومودة وتقارب بين الجميع. والجلسة مع الأسرة في رمضان بوجود الوالد والوالدة، أطال الله في عمرهما، تعد من الأمور المحببة إلى نفسي.

• ما هي الطقوس التي تمارسها في رمضان؟ وماذا عن وجباتك المفضلة؟

خلال شهر رمضان الكل يعمل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم، والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية طلباً للخير والبركة في الشهر المبارك، وبالنسبة لوجباتي المفضلة في رمضان فإنه على الرغم من أنه ليس لديّ علاقة بالمطبخ، فإن أي شيء تحضره الوالدة هو بالنسبة لي جميل.

• حدثنا عن علاقاتكم الاجتماعية كلاعبين في فريق البطائح؟

بالنسبة لنا كلاعبين بفريق البطائح نسعى دائماً لكي نكون قريبين من بعضنا بعضاً، وتقوية العلاقات في ما بيننا سواء من خلال جلسة إفطار رمضاني، أو تناول وجبة السحور مع بعضنا بعضاً.

• ما هو برنامج تدريبات حارس المرمى في رمضان؟

التدريبات اليومية في رمضان أثناء الصيام تكون صعبة بالنسبة للاعبي كرة القدم، فالنظام في شهر رمضان يختلف عنه في الأيام العادية، خصوصا أن اللاعب يتدرب فترة طويلة من الظهر حتى العصر دون تناول وجبة طعام، ونحن كلاعبين قادرون على التوفيق بين الصيام وأداء التدريبات.

• كيف ترى حظوظ البطائح في البقاء بدوري الأضواء؟

الفريق يؤدي مباريات جميلة في الملعب، ونحن واثقون بإمكانية البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، ونسعى خلال المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، علماً أن البطائح يحتل حالياً المركز 12 في ترتيب الفرق.

• ما هو سر تألقك في حراسة مرمى البطائح؟

ليس هناك سر في هذا الخصوص، وإنما التوفيق، وكلاعب كرة قدم أجتهد وأسعى للنجاح والوصول إلى الأفضل دائماً في كل خطوة، وطموحي هو تمثيل المنتخب الوطني.

زايد الحمادي:

• التدريبات اليومية أثناء الصيام تكون صعبة بالنسبة للاعبي كرة القدم.

• البطائح يؤدي مباريات جميلة ونحن واثقون من البقاء بدوري المحترفين.