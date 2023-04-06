الامارات | الوحدة تغلب على «5 أندية لبنانية مجتمعة».. أليس هذا تطوّراً للكرة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج فريق الوحدة إلى 35 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف كانت كافية بأن يحقق فوزاً كبيراً، أول من أمس، على ضيفه فريق البرج اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، ويضع قدماً في الدور الثاني قبل لقاء الإياب يوم بعد غدٍ، لكن المفارقة كانت في أن «العنابي» واجه خمسة أندية لبنانية اجتمعت في ناد واحد، ورغم ذلك تفوق عليها، ما قد يعكس مدى التطور الواضح للكرة الإماراتية.

وخلال مواجهة أول من أمس، التي جرت على استاد آل نهيان، هيمن فريق الوحدة على مجريات المباراة وكان الطرف الأفضل والأكثر فاعلية وحسم اللقاء لصالحه نتيجة وأداءً، ولم يمنح المنافس حتى فرصة العودة بالنتيجة، على الرغم من أن منافسه استعان بجهود تسعة لاعبين من خمسة أندية لبنانية لمساعدته في المشوار الخارجي.

وشملت قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم البرج كلاً من: هادي مرتضى من فريق (التضامن صور)، وأنطوان الدويهي (السلام زغرتا)، ومحمد الحسيني ومحمد زين طحان (الصفاء)، وحسين دقيق (العهد) في خط الدفاع، وبلال صباغ والنيجيري إيمانويل أوبيري (العهد)، والغيني منساه كوناتي (الحكمة)، والسنغالي بوكونتا سار (الحكمة).

وكان قرار الاستعانة بلاعبي الأندية الأخرى بهدف تحقيق الفريق لأفضل تمثيل للكرة اللبنانية، خصوصاً أن العناصر التي جرى التعاقد معها ساعدت في ملء الثغرات الموجودة في بعض صفوف الفريق، كما أنها ضاعفت قوة الصفوف الأخرى بأسماء تألقت مع أنديتها في الدوري اللبناني.

وعلى الرغم من قوة الأسماء التي اختارها نادي البرج، والتي تمثل العمود الفقري للدوري اللبناني، فإن ذلك لم يقف عائقاً أمام «العنابي»، الذي نجح في أن يحقق فوزاً سهلاً للغاية، وحرمه سوء الطالع من تعزيز تفوقه بأكثر من ثلاثية، إذ حرم القائم اللاعب آلان ماركيز في الدقيقة 59، بينما أهدر طحنون الزعابي فرصة ذهبية في الدقيقة الأخيرة.

وكان حارس مرمى الوحدة بمثابة ضيف شرف في اللقاء، إذ لم يختبر كثيراً على مدار الشوطين، خصوصاً أن الكرة كانت في معظم فترات المباراة في الجزء الخاص بملعب فريق البرج، وسط محاولات شحيحة لم ترتق إلى مستوى الخطورة التي تذكر.

وستجدد المواجهة بين الفريقين، السبت المقبل، في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الوحدة أيضاً، وهي المباراة التي ستحسم هوية المتأهل رسمياً للدور القادم، الذي سيواجه فيه المتأهل من لقاء الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.

من جانبه، أكد المدرب والمحلل الفني معتز عبدالله، أن تطور نادي الوحدة وبقية الأندية الأخرى في الدوري هو انعكاس رئيس للاستفادة من قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، مشيراً إلى أن «العنابي» لديه مجموعة من اللاعبين الأجانب المميزين، وأن ذلك ساعده في تحقيق الانتصار على منافسه البرج اللبناني أول من أمس.

وقال معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريق الوحدة مقارنة بمنافسه اللبناني كان الأفضل في اللقاء، وأن المستوى الذي ظهر به يؤكد أنه تطور بفضل الاستفادة من زيادة عدد الأجانب»، لافتاً إلى أن بقية اللاعبين المواطنين على غرار القائد إسماعيل مطر وعبدالله حمد وطحنون الزعابي هم أيضاً يقدمون مستويات رائعة مع الفريق.

• الوحدة فاز على فريق البرج اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدى لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

بويتنويغ: احترمنا المنافس وقدمنا أداءً مميزاً في الشوط الأول

من جانبه، أعرب مدرب فريق الوحدة، الهولندي آرنو بويتنويغ، عن رضاه على أداء لاعبيه في المباراة.

وقال بويتنويغ، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «احترمنا المنافس وقدمنا أداءً مميزاً في الشوط الأول، أثمر عنه ثلاثة أهداف منحتنا الراحة، وأمامنا ثلاثة أيام للتحضير لمباراة الإياب».

وعن سبب تراجع المستوى الفني في الشوط الثاني، أوضح: «بعد التقدم بثلاثة أهداف، من الطبيعي أن يتراجع الأداء، وهناك بعض النقاط التي يجب الوقوف عليها للتحضير للمباراة المقبلة».

وأضاف: «أشركنا وجوهاً جديدة ولاعبين عائدين من الإصابة، ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأريح بعض اللاعبين في لقاء الإياب، سنقف على حالة اللاعبين بعد تدريبات الاستشفاء، مع الأخذ في الحسبان قرب موعد مباراتنا المقبلة في دوري أدنوك».

• اللاعبون الذين استعان بهم فريق البرج من الأندية اللبنانية

1- هادي مرتضى من فريق (التضامن صور).

2- أنطوان الدويهي (السلام زغرتا).

3- محمد الحسيني (الصفاء).

4- محمد زين طحان (الصفاء).

5- حسين دقيق (العهد).

6- بلال صباغ (العهد).

7- إيمانويل أوبيري (العهد)

8- منساه كوناتي(الحكمة).

9- بوكونتا سار (الحكمة).