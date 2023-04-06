الامارات | «نقطة» تحرم شباب الأهلي الفوز على النصر السعودي في سلة «غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض فريق شباب الأهلي إلى خسارة بفارق نقطة أمام مضيفه النصر السعودي، بنتيجة (67-68)، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، في إياب الدور التكميلي المؤهل إلى نصف نهائي بطولة «سوبر غرب - آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية. وكان شباب الأهلي فاز ذهاباً في دبي 28 مارس الماضي بنتيجة (100-90). وأسهمت هذه النقطة في فرض المباراة الفاصلة في دبي 11 الجاري.

وشهد إياب الدور التكميلي نجاح المنامة البحريني في رد اعتباره، بالفوز على مضيفه كاظمة الكويتي بنتيجة (100-90)، وفرض تعادلاً في السلسلة بعد انتهى الذهاب في 27 مارس الماضي لصالح كاظمة بنتيجة (83-69)، لتحال بطاقة التأهل إلى «الفاصلة» في البحرين في 10 الجاري.

وعرف النصر السعودي كيفية الفوز على شباب الأهلي، بنيل لاعبي «العالمي» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (16-15 و18-14)، فيما لم يشفع لـ«فرسان دبي» في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (24-20)، بعد ان انتهى الربع الرابع بالتعادل (14-14). ويدين النصر السعودي في تحقيق الفوز إياباً، إلى لاعبه مصعب القاضي الذي نجح قبل 51 ثانية من نهاية المباراة في إهداء فريقه نقطتين غاليتين.

وافتقر شباب الأهلي إلى التعاون الجماعي الذي لعب دوراً حاسماً في الذهاب، بعد أن اكتفى في موقعة الرياض بالحصول على ست محاولات ناجحة لسرقة الكرة من منافسيهم، مقارنة بـ23 محاولة ناجحة في الذهاب، كما لم يشفع لمحترف «فرسان دبي» الأميركي نيك مينراث نيله لقب أفضل مسجل في مباراة الرياض برصيد 31 نقطة، بعد أن أسهمت خدمات محترف النصر ماركوس توماس، وتسجيله 21 نقطة، وأربع متابعات، وتقديمه سبع تمريرات حاسمة في صنع الفارق، خصوصاً أن توماس حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن الهلال السعودي والكويت الكويتي تأهلا مبكراً إلى نصف النهائي، ويلتقي الهلال في 17 الجاري مع الفائز من لقاء المنامة وكاظمة، والكويت يواجه الفائز من لقاء شباب الأهلي والنصر.

• 11 الجاري موعد المباراة الفاصلة بين شباب الأهلي والنصر السعودي، وستقام في دبي.