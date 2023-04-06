الامارات | اختتام الدور الأول في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات الدور الأول للبطولة الـ25 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، وذلك بتأهل ثمانية فرق إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتأهلت فرق: دائرة الخدمات الاجتماعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية مدينة الحمرية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة التسجيل العقاري. وتقام مساء اليوم مواجهتان قويتان حيث يتقابل فريق هيئة مطار الشارقة الدولي حامل لقب النسخة السابقة مع فريق جمعية الشارقة التعاونية، وفي اللقاء الثاني يتقابل فريق دائرة التسجيل العقاري مع مجلس الشارقة الرياضي.