الامارات | «مكتب الأمين العام» يبلغ نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ فريق مكتب الأمين العام نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد تعادله مساء أول من أمس، مع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب فندق «قصر الإمارات ماندرين أورينتال

» بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، بدوره صعد فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى مواجهات الملحق.

تقدم فريق مكتب الأمين العام في الشوط الثاني عن طريق ركلة حرة سددها اللاعب نوفل، قبل أن يدرك فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التعادل في الوقت القاتل من المباراة عن طريق اللاعب حمزة، ليتمكن من التأهل إلى لقاءات الملحق.

يشار إلى أن نظام البطولة التي تشهد مشاركة 12 فريقاً، يمنح متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاث بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة ثلاثة لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة

ذاتها، حقق فريق نادي سيتي غولف فوزاً مهماً على فريق مكتب الشؤون القانونية بسداسية دون مقابل، عن طريق عبدالكريم بلا «هاتريك» ومحمد بيومي وعبدالغني وعبدالإله، وبات فريق نادي سيتي غولف أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى الملحق باعتباره أفضل ثالث.

وبنتائج مباراتي المجموعة الثالثة، تأهل فريق مكتب الأمين العام إلى المربع الذهبي بعدما حافظ على صدارته برصيد سبع نقاط، وحل ثانياً فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الذي صعد إلى الملحق برصيد خمس نقاط، فيما وصل فريق نادي سيتي غولف إلى النقطة الرابعة، بينما تذيل فريق مكتب الشؤون القانونية جدول الترتيب من دون أي نقطة.

مواجهات الملحق تنطلق اليوم

تقام مساء اليوم على ملعب فندق «قصر الإمارات ماندرين أورينتال » مباريات الملحق، التي تلعب بطريقة خروج المغلوب، بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات «ثلاثة فرق» إضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات، وفي حال انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يوم الأحد المقبل.