الامارات | انطلاق المرحلة الحاسمة في بطولة دبا الرمضانية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت فرق: عيال زايد، أشبال النواخذة، نجوم الحصن، السيف، الينابيع، البدية، برشلونة والهلال مقاعدها في دور الثمانية في فئة الأشبال، الذي يقام اليوم، ضمن بطولة دبا الرمضانية. كما تأهلت فرق: مانشستر يونايتد، ليفربول، ضدنا، ونجوم المشاهير إلى نصف نهائي فئة «البراعم».

وتنطلق المرحلة الحاسمة مساء اليوم لتحديد هوية الفرق المتأهلة لنصف نهائي بطولة الأشبال، وطرفي نهائي بطولة البراعم. يُذكر أن البطولة انطلقت 25 مارس الماضي، وتستمر حتى 10 الجاري بمشاركة 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً.