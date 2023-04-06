الامارات | مدربون أجانب: «ند الشبا» تلعب دوراً مهماً في تطوير «الطائرة الإماراتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى مدربون على المستوى الفني للكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرمضانية، بعد الصفقات التي أبرمتها الفرق المشاركة، وجلب لاعبين مميزين يلعبون في أكبر أندية الكرة الطائرة بالعالم، وأعرق المنتخبات في تلك اللعبة.

وشددوا في تصريحات صحافية على أن الدورة تلعب دوراً مهماً في تطوير كرة الطائرة الإماراتية من خلال الاحتكاك بنجوم كبار، وهو ما أكد عليه مدرب منتخب تركيا سابقاً وفريق الشبابي، أيتوغ بيهليفان، حيث قال: «هي فرصة ثمينة للاعبين المحليين للاستفادة منها، والخروج بأفضل احتكاك مع لاعبين كبار على صعيد اللعبة ».

وأضاف: «السمعة الجيدة لدورة ند الشبا على الصعيد العالمي جعلتها وجهة للنجوم، والأهم أنها جذبت المزيد من الاهتمام للكرة الطائرة المحلية على صعيد الكبار وأيضاً الصغار، التي قد تشجعهم في يوم من الأيام في أن يكونوا نجوماً فيها».

وقال مدرب فريق فهود زعبيل، السلوفاكي روتسلاف شوديك، إن «الدورة تشهد باستمرار تطوراً كبيراً، سواء من ناحية التنظيم أو المستوى الفني، ليس على مستوى الطائرة، وإنما في بقية الألعاب، ما يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة للارتقاء بهذا الحدث في كل عام».

وأضاف: «ما يميز منافسات الكرة الطائرة تحديداً أنها استطاعت أن تستقطب الجماهير إلى المدرجات، وهذا لعب دوراً بارزاً في زيادة حماس اللاعبين على أرضية الميدان، فضلاً عن قدرة الفرق المشاركة على استقطاب مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات المعروفة، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، وهذا انعكس على المستوى الفني للعبة».

وأضاف: «مشاركة لاعبين محليين إلى جانب هؤلاء النجوم يكشف بوضوح أهمية دورة ند الشبا في تطوير الكرة الطائرة الإماراتية، وما اقترحه على المنظمين ضرورة أن يُفرض عدد من اللاعبين المحليين على تشكيلة كل فريق في أرضية الملعب ما يسهم بشكل فاعل في تطوير قدراتهم».

وأكد مدرب فريق الخالدية، التونسي نزار الشكيلي، أن الطائرة في دورة ند الشبا تشهد تطوراً من عام إلى آخر من ناحية المستوى الفني، بفضل الأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، والتغطية الإعلامية الواسعة.

وأضاف: «النسخة الحالية جلبت مدربين محترفين ولاعبين عالميين على مستوى عال، ومن أشهر وأقوى الدوريات الأوروبية والآسيوية، وبالتالي لا وجود لثغرات أو نقاط ضعف، وهو ما جعل النسخة الحالية استثنائية».

وأشار إلى أن مثل هذا الاهتمام الذي تقوم به الفرق ينعكس بشكل كبير على مستوى اللعبة من أجهزة فنية وحكام وإداريين ولاعبين، ويرفع من مستوياتهم جميعاً، ويؤكد على أهداف دورة ند الشبا التي ليست فقط دورة رمضانية، وإنما حدث رياضي مهم يخدم الرياضة المحلية على مستوى رياضات عدة.

وفي منافسات الطائرة، فاز فريق الحبتور على زعبيل 3/1، إذ جاءت نتائج الأشواط، 25-23، 14- 25، و25-21، و27-25. وفي المباراة الثانية، فاز فريق الجوارح على فريق الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 25-17، و25-14، و25-19.

«الأبيض» يدشن «دولية البادل» بالفوز على «الأخضر السعودي»

حقق المنتخب الوطني للبادل أفضل بداية له في البطولة الدولية ضمن النسخة العاشرة من دورة ند الشبا، بعدما فاز على المنتخب السعودي بثلاث مباريات نظيفة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، إذ فاز في الأولى والثانية 7 – 5 و7 – 5، ثم 6– 7 و6 – 3 و7 – 6، قبل أن يخرج بفوز سهل في الثالثة بنتيجة 6– 2 و6– 3.

كما فاز منتخب اليابان على قطر بنتيجة 2– 1.

وفي المجموعة الثانية حقق المنتخب الإيراني فوزاً بثلاثية نظيفة على نظيره البحريني، ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب المصري على الكويت 2– 1.

سحب على سيارة جديدة

تجري اللجنة المنظمة، اليوم، السحب على سيارة فورد تيريتوري الثانية المقدمة من شركة الطاير للسيارات، الراعي الرئيس للدورة، التي تقدم ست سيارات فورد حديثة للجماهير التي تحضر منافسات البطولة في مجمع ند الشبا الرياضي، كما تقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور، يبلغ مجموعها مليون درهم، توزع خلال السحوبات اليومية.

«دبي للإسعاف» في صدارة «سلة الكراسي المتحركة»

قفز فريق دبي للإسعاف إلى صدارة المجموعة الأولى من بطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد فوزه على بلدية دبي 28-18، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، متساوياً مع هيئة الطرق الغائب عن هذه الجولة، الذي حل وصيفاً.

وحقق أبيلتي لايف الفوز الأول في المجموعة على حساب هيئة تنمية المجتمع 20-12، وجاء في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، متساوياً مع بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وفي المجموعة الثانية، واصل فريق شرطة دبي انتصاراته ليعتلي القمة، بعدما تغلب على فريق دائرة المالية 42-17، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط، يليه مركز ريزيدنس البستان الذي فاز على هيئة كهرباء ومياه دبي 23-20، ورفع رصيده إلى خمس نقاط، فيما جاء كهرباء ومياه دبي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ثم دائرة المالية بأربع نقاط، ومحاكم دبي بثلاث نقاط في المركز الأخير.

• منافسات الكرة الطائرة شهدت فوز «الحبتور » على «زعبيل » وكذلك انتصار «الجوارح » على «الخالدية».