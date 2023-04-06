الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرمان

يتجه اتحاد لعبة جماعية لتطبيق لوائح المسابقات الخاصة به نهاية الموسم الجاري، والتي تقضي بحرمان أحد الأندية من المشاركة في الموسم المقبل ما لم يسدد كل المستحقات المالية عليه، خصوصاً أنه لم يسدد رسوم الموسم الحالي.

رحيل

يستعد لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين للرحيل عن فريقه عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما علم أن المدرب الحالي للفريق لن يستمر في الموسم المقبل، خصوصاً أن المدرب هو من طلب التعاقد معه.