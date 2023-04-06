الامارات | ريال مدريد يحقق فوزاً تاريخياً على برشلونة.. لم يحدث منذ 61 عاماً (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق ريال مدريد في الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا عقب تحقيق فوز تاريخي على برشلونة برباعية نظيفة في استاد كامب نو معقل برشلونة، ليضرب موعدا في المباراة النهائية أمام أوساسونا، بعد أن كانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ويعتبر الفوز الكبير لريال مدريد تاريخي أذ تعتبر المرة الأولى الذي يفوز فيها ريال مدريد على برشلونة بنتيجة كبيرة وبرباعية نظيفة منذ عام 1962 أي منذ 61 عاماً وهو ويعود الفضل في ذلك للمهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما الذي أحرز ثلاثة أهداف هاتريك في مباراة العودة، في حين تكفل فينسيوس بإحراز الهدف الأول في المباراة.

وكان ريال مدريد قد إلى نصف النهائي، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل برشلونة بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يضمن ريال مدريد محاولة الفوز بلقب محلي الموسم بعد أن خسر لقبه في بطولة الدوري نظريا بعد أن أصبح الفارق 12 نقطة، ويتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بمجموع المباراتين 4-1، ويضرب موعدا مع أوساسونا الذي تأهل على حساب أتلتيك بلباو.