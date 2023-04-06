16 هدفا تضع النسر النيجيري في صدارة الهدافين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صراع كبير على لقب هداف دوري روشن، وذلك قبل نهاية البطولة بثماني جولات، حيث يتصارع على اللقب ستة لاعبين من أربع قارات (أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا).

ويتصدر النيجيري أودين إيغالو لاعب فريق الهلال الترتيب برصيد 16 هدفا، متساويا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بنفس الرصيد.

ويأتي مهاجم فريق الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله في الترتيب الثالث برصيد 15 هدفا.

ويحتل المركز الرابع مهاجم فريق الشباب البرازيلي كارلوس جونيور برصيد 12 هدفا وبفارق هدف واحد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر.

وفي المركز السادس يتواجد المهاجم السعودي فراس البريكان لاعب فريق الفتح برصيد 10 أهداف.

واستحق النسر النيجيري إيغالو صدارة الهدافين بسبب صناعته لهدفين متفوقا على العازف تاليسكا الذي صنع هدفا واحدا.

وبعد انتهاء مباريات دوري روشن وفي حالة تعادل الهدافين في عدد تسجيل الأهداف سيتم النظر إلى عدد صناعة الأهداف والتي يتفوق فيها البريكان الذي صنع 3 أهداف يأتي بعده الثلاثي إيغالو وكارلوس ورونالدو بصناعتين ليأتي خلفهم تاليسكا بصناعة واحدة، فيما لم ينجح عبدالرزاق حمدالله في صناعة أي هدف حتى الآن.

وفي حالة التعادل في صناعة الأهداف سيتم الاحتكام إلى وقت اللعب، حيث سيتم اختيار أقل لاعب شارك وهي من مصلحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب حتى الآن 810 دقائق.

وفي حالة التعادل في عدد دقائق اللعب سيتم الاحتكام إلى البطاقات الملونة، حيث سيتم اختيار الأقل حصولا عليها وهي ميزة تتوفر في لاعب الشباب كارلوس جونيور الذي يعتبر سجله أبيض بدون أي بطاقة، فيما يعتبر سجل لاعب النصر تاليسكا هو الأكثر تلوينا، حيث حصل على بطاقتين صفراوين وواحدة حمراء.

معايير اختيار هداف الدوري:

