الاتحاد يتلألأ في الجوهرة.. وغروهي يحطم رقم الأخطبوط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق الاتحاد بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، رافعا رصيده للنقطة 53، بعد تغلبه على ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها محترفوه، البرازيليان برونو هنريكي ورومارينهو، والمصري أحمد حجازي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري روشن.

في حين واصل فريق النصر مطاردته للمتصدر الاتحاد بفارق نقطة، إثر فوزه العريض على مضيفه العدالة بخماسية نظيفة، شهدت عودة البرازيلي أندرسون تالسكا للتسجيل، واستمرار الثنائيات التهدفية لنجمه البرتغالي رونالدو.

بينما حقق فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الفيحاء بثنائية دون رد، جاءت عن طريق هداف الدوري النيجيري أوديون إيغالو، ارتفع معها رصيده للنقطة 45.

سانتو العميد يتفوق على كونترا

حسم نمور الاتحاد مواجهة ضمك مبكرا، بعد أن بادر الثنائي البرازيليان برونو هنريكي ورومارينهو في حسم المباراة في شوطها الأول، قبل أن يضيف المصري أحمد حجازي هدف الاطمئنان في أواخر شوط المباراة الثاني، والذي شهد تراجعا مخيفا لعشاق النمور وخسارتهم للظهير الأيسر أحمد بامسعود، عقب طرده بالبطاقة الحمراء في منتصف الشوط الثاني.

غروهي يحطم رقم الدعيع

تجاوز حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي رقم عميد حراس آسيا، الأخطبوط محمد الدعيع، بعد أن حافظ على نظافة شباكه للمرة الـ15 هذا الموسم، كأكثر حارس مرمى في تاريخ الدوري السعودي، مواصلا تميزه مع الاتحاد الأقل استقبالا للأهداف.

نصر الدون يقسو على العدالة

اتخم فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو شباك مضيفه العدالة بخماسية نظيفة، أكد معها مطاردته للمتصدر الاتحاد، في مواجهة شهدت مواصلة الدون هز الشباك بهدفين رفعت من رصيده للرقم 11 منذ التحاقه بالنصر، فيما تقاسم البرازيلي تالسكا صدارة الهدافين مع النيجيري أوديون إيغالو بـ16 هدفا، بينما بقي المستضيف العدالة في دائرة خطر الهبوط برصيده السابق 17 نقطة.

الهلال يجدد حظوظه في اللقب

نجح الزعيم الهلالي في تخطي عقبة مستضيفه الفيحاء بثنائية هدافه إيغالو، جدد معها منافسته على اللقب، ومزاحمته الاتحاد والنصر على طريق المنافسة على المحافظة على لقبه بفارق مباراة مؤجلة عنهما، رغم ظروف الغيابات وضغط المباريات التي يعانيها قبل النهائي الآسيوي المرتقب أمام فريق أوراو الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا المنتظر.

جماهير الاتحاد وتيفو «رمضان كريم»

واصلت جماهير الاتحاد تصدرها وتميزها في الحضور الجماهيري الأعلى بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن رفعت تيفو رمضاني حمل عبارة ( رمضان كريم ) في مواجهة فريقها أمام ضمك على الواجهة الرئيسية لمدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة « الجوهرة المشعة « وخلف المرمى ، في منظر لقي إعجابا واسعا تزامن مع روحانية الشهر الفضيل .