طائرة الأهلي تحسم لقب الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم الأهلي لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة نادي النصر بالرياض ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة، في المركز الأول، وسيتم تتويجه باللقب في مباراته الأخيرة في المسابقة أمام الفيصلي، فيما حل الهلال ثانيا بـ53 نقطة بفوزه على الوحدة بثلاثة أشواط دون مقابل، وحافظ الابتسام على مركزه الثالث بـ44 نقطة رغم خسارته بثلاثة أشواط مقابل شوطين، من الفيصلي الذي حل رابعا بـ40 نقطة، وفاز أبها على الخليج بثلاثة أشواط نظيفة، وكسب الاتحاد نظيره الترجي بثلاثة أشواط نظيفة، فيما هبط اليرموك إلى مصاف أندية الدرجة الأولى برفقة الترجي بعد خسارته من ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وأجل الهلال حسم الدوري بعد فوزه على الأهلي في صالة جدة، وشهدت البطولة تنافسا مثيرا بين الزعيم والراقي.