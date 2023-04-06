شكرا لقرائتكم خبر الهلال والشباب.. سنوات من الحرمان المتبادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغلق فريقا الهلال والشباب الكرويان غدا الجمعة مواجهات الجولة الـ22 لمنافسات دوري روشن السعودي وهما يقفان على عتبة الرغبة المشتركة في المنافسة على بطولة الدوري ومزاحمة المتصدر فريق الاتحاد بـ53 نقطة لزحزحته وإسقاطه من عرش الدوري، وهو الأمر الذي يريد أن يفر منه للأمام مع وصيفه النصر الذي بيده 52 نقطة، والذي يخشى أن يسترد الهلال ذكرياته التي خلفها الموسم الماضي بإقصاء الاتحاد المتصدر آنذاك وبفارق 11 نقطة عن البطل الهلال، والذي جعل الفرق لا تأمن جانب الهلال مهما أصابه من ظروف ومهما دفعته روزنامة لجنة المسابقات في جعله يخوض 8 مباريات في شهر أبريل وحده، وسط أمواج متلاطمة ما بين مشاركة قارية وما بين ارتباط لاعبيه بحضور دولي في أيام الفيفا وما بين توالي إصابات بين لاعبيه. وبعدما تبادل الهلال والشباب مركزيهما بين الثالث والرابع بعد أن رصد الهلال نقطته الـ45 بفوزه على الفيحاء وصعوده للمركز الثالث.

الهروب للأمام

بات على فريقي الاتحاد والنصر عدم التفريط بأي نقطة كون ثمنها سيكون باهظا في ظل الملاحقة الهلالية والضغط النصراوي على المتصدر الاتحاد، في الوقت الذي يبقى فيه الشباب أقل الفرق حظوظا على صدارة الدوري بعد تراجع مستواه بشكل لافت، بعد أن كان متصدرا قبل لقاء الدور الأول بـ18 نقطة والهلال خامسا بـ 13 نقطة ولعل مركزي الفريقين اليوم يوضح ذلك التراجع الشبابي. كما أن الهلال يتفوق على الشباب في المواجهات التاريخية، حيث فاز في 16 لقاء، بينما فاز الشباب في 4 مباريات وكان التعادل حاضرا بينهما في 9 مباريات خلال 29 مواجهة احترافية سابقة بينهما. إلى جانب أن الهلال ينفرد برقم قياسي في عدد حصوله على لقب بطل الدوري بـ 18 بطولة يقابلها 6 بطولات للشباب.

مواقف متبادلة

وللفريقين مواقف متبادلة في منافسات الدوري أبرزها تلك المواجهة التي عطلت الصدارة الهلالية في لقاء الدور الأول بعد هدف لمهاجم الشباب الجزائري بن يطو في الدقائق الأخيرة.

وفشل الهلال في تقليص الفارق مع غريمه النصر إلى 3 نقاط بعد أن نجح مدرب الشباب آنذاك سامي الجابر بقيادة فرقته للفوز بهدف حسن معاذ.

ليزيد الفارق بين الهلال والنصر إلى 9 نقاط.

و تاريخيا لا ينسى الهلاليون تسديدة البرازيلي مارسليو كماتشو التي كانت سببا في إهداء الهلال اللقب العاشر موسم 2005 قبل أن يمثل فريق الشباب.

حظوظ الهلال للحصول على لقب الدوري







أن يفقد الاتحاد 6 نقاط من المجموع.



أن يخسر النصر 5 نقاط من المجموع.



أن يفوز الهلال بجميع المباريات الـ9 المتبقية.



نقاط المباريات المتبقية لثلاثي المقدمة:

مباريات الهلال المتبقية 9 مباريات فيها 27 نقطة يصبح المجموع = 72 نقطة

مباريات الاتحاد المتبقية 8 مباريات فيها 24 نقطه يصبح المجموع = 77 نقطة

مباريات النصر المتبقية 8 مباريات فيها 24 نقطة يصبح المجموع 24 + 52 =67 نقطة