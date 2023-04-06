شكرا لقرائتكم خبر معسكر الشرقية يجهز الأخضر الناشئ للآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) أمس المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة إقامتها العام المقبل 2024م، وذلك بإقامة معسكر داخلي مفتوح، في المنطقة الشرقية يستمر لمدة أسبوعين.

وسيشارك بعدها أخضر الناشئين في بطولة البحر الأبيض المتوسط، التي من المقررة إقامتها في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023م، بمشاركة 14 منتخبا.

واختار الجهاز الفني لأخضر اليد الذي يشرف عليه المدرب السلوفيني توماز اوكفيرك، القائمة التي ستشارك في المعسكر الداخلي ثم البطولة، وعددهم 23 لاعبا وهم: سلمان المعيني، محمد آل دهيم، مهند آل مسلم، محمد القايد، عبدالله المرهون، أحمد العبيدي، سجاد العرادي، أسامة آل ربيع، علي السني، محمد السيهاتي، أمجد بيضي، معاد بيضي، باسل العبدالمحسن، أحمد آل درويش، محمد الصادق، عبدالله الهاشم، فاضل الرمضان، عمار الحايك، عبدالله هوساوي، مؤيد بيضي، عبدالعزيز حافظ، رضا آل عمار، نذير الزنادي.

ويساعد السلوفيني توماز المدرب الوطني محمد القطان.