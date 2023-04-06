الأهلي يبتعد بالصدارة بثلاثية في مرمى غزل المحلة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا سهلا على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة محتلا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة، فيما يتواجد غزل المحلة في المركز السابع بترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 41 سجله مصطفى العش مدافع المحلة في مرماه، بعد عرضية متقنة بيسارية علي معلول من ركلة حرة بالجهة اليمنى.

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وضاعف علي معلول النتيجة لصالح الأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 91، سجل محمد شريف الهدف الثالث للأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 47 متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 30 محتلا المركز السابع.

وبدأ الأهلي مباراة غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل غزل المحلة أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، إيهاب سمير، محمد جابر.

خط الوسط: أحمد النادرى، إبراهيم عايش، أحمد الشيخ، محمد بازوكا.

الهجوم: كريم مصطفى، تشارليز.